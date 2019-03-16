Son Dakika Haberleri: 2019 Fıba Dünya Kupası'nda Mücadele Edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD...

2019 Fıba Dünya Kupası'nda Mücadele Edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD...

2 saat önce

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti.

2019 Fıba Dünya Kupası'nda Mücadele Edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD..., System.String[]
2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı, Spor
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