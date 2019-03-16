Son Dakika Haberleri: 2019 Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakiplerimiz Belli Oldu

2019 Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakiplerimiz Belli Oldu

19 dakika önce

TÜRKİYE, Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

2019 Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakiplerimiz Belli Oldu, System.String[]
TÜRKİYE, Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu.

Çin'in Shenzhen kentinde Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak gerçekleştirilen kura çekimini Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF Yetkilileri de takip etti.

Amerika'nın ünlü şarkıcısı/söz yazarı Jason Derulo, organizasyonun global elçisi olan spor ikonu Kobe Bryant ve Dünya Kupası'nın ilk global elçisi olarak tanıtılan, Çin'in en büyük basketbol efsanesi Yao Ming'in gerçekleştirmiş olduğu kura çekiminde Ay-yıldızlılarımız, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

Grup maçlarını Şanghay'da oynayacak millilerimiz, grubu ilk 2 sırada bitirmesi halinde üst tura yükselecek. Grup sürecinde alınan sonuçlar bu tura da taşınacak.

E Grubu'nun ilk 2 sırasındaki ekipler ile F Grubu'nu ilk 2'de bitiren takımlar üst turda, K Grubu'nda bir araya gelecek. Shenzhen kentinde oynanacak yeni grup maçlarında takımlar ilk grup sürecinde karşılaşmadıkları ekiplerle kozlarını paylaşacak. K Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlamayı başaran ekipler çeyrek final bileti alacak ve L Grubu'nun ilk 2 sırası ile çapraz eşleşecek.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Çin, Venezuela, Polonya, Fildişi Sahili

B Grubu: Arjantin, Rusya, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, Porto Riko, İran, Tunus

D Grubu: Sırbistan, İtalya, Filipinler, Angola

E Grubu: ABD, TÜRKİYE, Çekya, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Brezilya, Karadağ, Yeni Zelanda

G Grubu: Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Ürdün

H Grubu:   Litvanya, Avustralya, Kanada, Senegal

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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