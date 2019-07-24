Son Dakika Haberleri: 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu
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2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu

37 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı açıklandı.

2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun resmi parçası ABD'li ses sanatçısı Jason Derulo'nun hazırladığı ve Çinli şarkıcı Tia Ray'in de eşlik ettiği 'Şampiyon' isimli şarkı oldu.
'Şampiyon' adıyla yayımlanan parça, farklı kıtalardaki basketbolcu ve taraftarlar arasındaki birliği de temsil ediyor.
Ayrıca Derulo, şarkının bazı bölümlerini Mandarin dilinde (Çince) söylüyor.
2019 FIBA Dünya Kupası, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
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