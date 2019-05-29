Son Dakika Haberleri: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar neler?
Son Dakika Spor Haber

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar neler?

1 saat önce

Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbol severlere kapılarını açıyor. 7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar neler?, System.String[]
Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor.

7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:23 
Fransa, Güney Kore, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İftara ne kadar kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi Şenol Güneş: "Fransa'ya hücum yapacağız" Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]