2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar neler?
1 saat önce
Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbol severlere kapılarını açıyor. 7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:23
Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor.
7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.
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