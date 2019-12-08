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2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalya'nın Imoco Conegliano...
6 saat önce
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalya'nın Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalya'nın Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL
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