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2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola...
6 saat önce
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
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