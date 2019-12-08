Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola...
Son Dakika Spor 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola... - Son Dakika Spor

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola...

6 saat önce

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola..., System.String[]

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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VakıfBank dünya üçüncüsü oldu!
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