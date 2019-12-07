Son Dakika › Spor › 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley... - Son Dakika Spor
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley...
6 saat önce
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. - İSTANBUL
Aşırı sağcı İtalyan lider Salvini, Türk fındığı içerdiği için Nutella yemeyeceğini söyledi Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti