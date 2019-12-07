Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley...
Son Dakika Spor 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley... - Son Dakika Spor

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley...

6 saat önce

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley..., System.String[]

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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