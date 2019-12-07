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2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Gorgonzola...
6 saat önce
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. - İSTANBUL
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