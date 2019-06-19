Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika: 0 - Brezilya: 3
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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika: 0 - Brezilya: 3

1 saat önce

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 2. gün mücadelesinde Brezilya rakibi Belçika'yı 3-0 yendi.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika: 0 - Brezilya: 3, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 2. gün mücadelesinde Brezilya rakibi Belçika'yı 3-0 yendi.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonunda ki mücadelede rakibi Belçika'ya 23-25, 15-25, 18-25'lik setlerle üstünlük sağlayan Brezilya maçı 3-0 kazandı. Brezilya bu sonuçla Milletler Ligi'nin ilk sırasına yükseldi.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Mohammad Shahmiri, Patricia Rolf

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Van de Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)

Brezilya: Carneiro, Braga Guimares, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa, Nobre Cardoso, Ratzke, Lemes, Francisco, Geraldo, Araujo, Henrique (L), (Araujo)

Setler: 23-25, 15-25, 18-25

Süre: 1 saat 26 dakika (29,29,28) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Ankara, Brezilya, Belçika, voleybol, Spor
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