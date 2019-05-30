Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Almanya: 0
Son Dakika Spor Haber

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Almanya: 0

1 dakika önce

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta üçüncü gün mücadelesinde Japonya, Almanya'yı 25-23, 25-19, 25-17'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Almanya: 0, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta üçüncü gün mücadelesinde Japonya, Almanya'yı 25-23, 25-19, 25-17'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: David Fernandez (İspanya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Japonya: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)

Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Grunding, Dürr (L) (Pogany)

Setler: 25-23, 25-19, 25-17

Süre: 1 saat 26 dakika (25,30,31) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:32 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gurbetçi genç kız ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrıldı Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek! Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Almanya: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]