Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Rusya: 1
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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Rusya: 1

1 saat önce

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta ikinci gün mücadelesinde Japonya, Rusya'yı 25-22, 23-25, 25-18, 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Rusya: 1, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta ikinci gün mücadelesinde Japonya, Rusya'yı 25-22, 23-25, 25-18, 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: David Fernandez (İspanya), Simone Santi (İtalya)

Japonya: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)

Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)

Setler: 25-22, 23-25, 25-18, 26-24

Süre: 1 saat 57 dakika (26, 32, 27, 32) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:32 Kaynak: İHA
İspanya, Rusya Federasyonu, Japonya, voleybol, Spor
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