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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 3

16 dakika önce

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'ya 3-1 yenildi.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 3, System.String[]
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'ya 3-1 yenildi.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi Belçika'ya 27-25, 24-26, 21-25, 23-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Vlastimil Kovar, Mohammad Shahmiri

Türkiye: Yasemin, Cansu, Fatma, Zehra, Ebrar, Meliha, Şeyma, Buse, Ezgi, Gözde, Aslı, Şeyma (L) (Aylin)

Belçika: Janssens, Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Van de Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)

Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25

Süre: 1 saat 59 dakika (31, 33, 27, 28) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
Van, Türkiye, Belçika, voleybol, Spor
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