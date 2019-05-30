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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 0

45 dakika önce

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-19, 25-21, 25-20'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 0, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-19, 25-21, 25-20'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hafta sonunda topladığı 15 puan ve maç fazlası ile ABD'yi geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır)

Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)

Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)

Setler: 25-19,25-21,25-20

Süre: 1 saat 26 dakika (24,30,32) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
Almanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, voleybol, Spor
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