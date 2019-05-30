2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 0

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya
'yı 25-19, 25-21, 25-20'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, ikinci hafta sonunda topladığı 15 puan ve maç fazlası ile ABD
'yi geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.
Salon: Ankara TVF
Başkent Voleybol
Hakemler: Simone Santi (İtalya
), Nasr Shaaban (Mısır
) Türkiye
: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem
, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem) Rusya
: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)
Setler: 25-19,25-21,25-20
Süre: 1 saat 26 dakika (24,30,32) - ANKARA