Son Dakika Haberleri: 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Almanya karşılaşması
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2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Almanya karşılaşması

52 dakika önce

- 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi TVF Başkent Voleybol Salonu Milli marşlarının okunması Türkiye-Almanya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci gününde Türkiye ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

- 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi
TVF Başkent Voleybol Salonu
Milli marşlarının okunması
Türkiye-Almanya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci gününde Türkiye ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Almanya karşılaşması
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:04 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Almanya, Türkiye, voleybol, Spor
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