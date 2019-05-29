2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Almanya karşılaşması
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- 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi TVF Başkent Voleybol Salonu Milli marşlarının okunması Türkiye-Almanya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci gününde Türkiye ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:04 Kaynak: AA
- 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi
TVF Başkent Voleybol Salonu
Milli marşlarının okunması
Türkiye-Almanya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci gününde Türkiye ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
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