2019 Gaziantep Erkekler Bilek Güreşi Turnuvası Ödül Töreni
1 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Sponsor olduğu ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği 2019 Gaziantep Erkekler Bilek Güreşi Turnuvası zorlu geçen müsabakaların ardından sona erdi.
Talat Özkarslı Spor Salonunda yapılan turnuva yoğun ilgiyle karşılandı. 250 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada sporcular ödüllerini Gaziantep İl Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürü Ahmet Kölemen , Spor Şube Müdürü Serhat Polat , Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ünal, Seyyah Gençlil Spor ve İzcilik Kulübü Spor Komisyonu Başkanı Ufuk Çıngırlar Ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Yakup Cin in elinden aldı.
Ödül Töreninde konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ünal sporunun önemine değinerek ata sporumuz olan bilek güreşinin bir spor dalı olarak yaşatılmasında katkıda bulunan yetkililere, sporculara ve ilgili kişilere teşekkür etti. Teşekür konuşmasının ardından protokolun dereceye giren sporcularına ödüllerini vermesinin ardından tören renkli görüntülerle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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