2019 gelir vergisi 30 Nisan'a kadar beyan edilmeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 gelir vergisi 30 Nisan'a kadar beyan edilmeli - Son Dakika Ekonomi

2019 gelir vergisi 30 Nisan'a kadar beyan edilmeli

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştı.

2019 gelir vergisi 30 Nisan'a kadar beyan edilmeli, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştı. Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla da konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden etkilenen pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ekonomide önlemler alındı.Bu kapsamda alınan önlemlerden biri de 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldı. Vergisel yükümlülüklerin uzatılmasıyla salgının doğrudan etkilediği sektörlere öncelik verildi ve tüm sektörlere yönelik bir aylık KDV ertelemesi yapıldı. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, "Hali hazırda yeni bir erteleme gelmediği için 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar 2019 yılı Gelir Vergisi Beyanlarının yapılmış ve ilk taksitlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de bir değişiklik olmazsa mücbir sebep hali kapsamında ki Gelir Vergisi mükelleflerinin de 2019 yılı Gelir Vergisi beyanlarını yapıp ödemek zorunda olduklarıdır." dedi.

Merak edilen soruları yanıtlayan Yayla, konuyla ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu;

MÜKELLEFLERİN TAMAMININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKLİ MİDİR?

"Elde ettiğimiz gelirler nedeni ile Vergi Mükellefi olmamız, elde ettiğimiz bu gelirleri beyan etme yükümlülüğümüz bulunduğu anlamına gelmemektedir. Örnek vermek gerekirse; mükelleflerin Türkiye'de ki tek işverenden elde ettikleri ve tevfikat yapılan ücretinin beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KİMLER GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDADIR?

2019 yılı içerisinde;

Ticari ve Zirai faaliyette bulunan,

Avukatlık, doktorluk gibi Serbest Meslek faaliyetinde bulunan,

Ücret geliri elde eden,

Kar payı gibi menkul sermaye geliri elde eden,

Araç kira geliri dahil olmak üzere kira geliri gibi Gayrimenkul sermaye geliri elde eden,

Değer artış kazancı gibi diğer kazanç ve irat elde eden,

Gerçek kişi mükellefler, şartları sağlaması durumunda Gelir Vergisi beyanı verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEZSE NE OLUR?

Eksik ve hiç beyan verilmemesi durumunda, Vergi Usul Kanunu gereği vergi aslı ve gecikme faizi ile birlikte 1 Kat Vergi Ziya-ı Cezası kesilecektir. Ayrıca, Gelişen teknolojin ile birlikte T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgi işlem altyapısı gerek Bakanlığa verilen muhtasar beyannameler, gerekse SGK gibi diğer kamu kurumlarından alınan veriler sonucu kişilerin beyan yükümlülüklerinin olup olmadığının tespitine tespit imkanı vermektedir. Bu kapsamda mükelleflerin beyanlarında dikkatli özeni göstermeleri faydalı olacaktır.

ÜCRET GELİRLERİ HANGİ DURUMDA BEYAN EDİLECEKTİR?

Öncelikle; 2019 yılında tek işverenden tevkifat yapılan ücret geliri elde eden mükellefler her halükarda beyanname vermeyeceklerdir.

7194 sayılı Kanun ile yapılan Gelir Vergisi Kanunu değişikliği 01.01.2020 tarihinden sonra elde edilen ücretleri kapsamaktadır. Bu nedenle, 2020 yılında tek işverenden dahi elde edilse bu ücret tutarının vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması durumunda 2021 yılında yıllık beyanname verilmesi gerekecek olup bu 2019 yılına ilişkin beyan zorunluluğu bulunmamakta olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.

Bu ücretleri elde edenlerin beyan zorunluluğu bulunmaktadır.

Birden fazla işverenden kesinti (tevfikat) yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 40.000 TL'yi (Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler, (Beyan tutarı tespitinde hangi ücretin ilk ücret olduğuna mükellefler karar verecek olup bir zorunluluk bulunmamaktadır.)

Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,

Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ücretliler.

ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR NELERDİR?

Öncelikle, beyan edilecek gelirlerden daha önce yapılmış olan stopajlar beyan sonrası ödenecek vergiden düşülebilecek hatta indirimlerin yüksek olması durumunda ise vergi iadesi de söz konusu olabilecektir. Ancak, mükelleflerin kendilerinden yapılan stopaj tutarlarını mahsubunu yapabilmek için bu tutarların teyidini mutlaka yapmak ve tevsik edici evraklarını saklamaları gerekmektedir.

Ayrıca, yıl içerisinde işveren değiştiren çalışanlar açısından ikinci işverenden elde edilen ücret (Vergi Yargısı bazı kararlarında yıl içerisinde ki iş değişikliklerini elde edilen ücret sınırı aşılsa bile beyan kapsamında değerlendirmemekle birlikte Maliye Bakanlığı'nın görüşü beyan edilmesi yönündedir.) birden çok işverenden elde edilen ücret gibi değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu iki işverenden elde edilen ücret gelirleri için beyan yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Ayrıca, ücretli olarak çalışırken başka bir şirketin yönetim kurulu üyeliği (bağımsız üyeler dahil), hakemlik, bilirkişilik veya belediye/il genel meclisi üyeliğinden elde edilen gelirler de ücret sayıldığı için bu tür gelir elde edenlerinde mutlaka beyan yükümlülüğü bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

BEYANNAMEDEN DÜŞÜLEBİLECEK İNDİRİMLER NELERDİR?

Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler aşağıda yer alan harcama ve bağışlarını beyan edilen gelirlerinden düşebileceklerdir.

- Kendileri ve/veya eşleri çocuklarına ilişkin hayat/şahıs (sağlık, ölüm, kaza, hastalık)  sigorta primleri ve Eğitim/Sağlık harcamaları,

- Kamu Kurum Kuruluşlarına, Vergiden Muaf Vakıflara, Kamuya Yararlı Derneklere yapılanlar gibi indirilebilecek bağış ve yardımları,

-  Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına, Kızılay ve Yeşilay'a makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışları,

-  Şartlara uygun olarak yapılan Sponsorluk harcamaları,"


Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:59 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal         
16:27
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti         
16:21
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık         
16:19
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı         
16:08
Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı         
16:05
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti         
15:58
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti         
15:44
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi         
15:42
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu         
15:34
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı         
15:06
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu         
15:04
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu         
15:00
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
14:46
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı         
14:42
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi         
14:20
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti         
14:11
Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı         
14:08
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 17:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 gelir vergisi 30 Nisan'a kadar beyan edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]