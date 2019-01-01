2019 “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi Şanlıurfa turizmde hedef büyüttü
1 saat önce
2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi, Şanlıurfa'yı turizmde cazibe merkezi haline getirecek.
2019'un 'Göbeklitepe
Yılı' ilan edilmesi, Şanlıurfa
'yı turizmde cazibe merkezi haline getirecek. Kent yetkilileri, Göbeklitepe'de sürdürülen çalışmalarla birlikte otel ve sosyal tesis çalışmalarının da hızlanacağını, 2019'da 2 milyon turist
beklediklerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05
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