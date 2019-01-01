Son Dakika Haberleri: 2019 “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi Şanlıurfa turizmde hedef büyüttü

2019 “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi Şanlıurfa turizmde hedef büyüttü

1 saat önce

2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi, Şanlıurfa'yı turizmde cazibe merkezi haline getirecek.

2019 “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi Şanlıurfa turizmde hedef büyüttü, System.String[]
2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi, Şanlıurfa'yı turizmde cazibe merkezi haline getirecek. Kent yetkilileri, Göbeklitepe'de sürdürülen çalışmalarla birlikte otel ve sosyal tesis çalışmalarının da hızlanacağını, 2019'da 2 milyon turist beklediklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05 

turist, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Ekonomi
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