Son Dakika Haberleri: 2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu
Son Dakika Güncel 2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu

2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan '2019 Güvenli Sahil Projesi'nde sona gelindi.

2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan '2019 Güvenli Sahil Projesi'nde sona gelindi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2019 Güvenli Sahil Projesi", 17 Haziran tarihinde hayata geçirilmişti. 'Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın', 'Dikkat Fazla Uzaklaşma', 'Serinlerken Canımız Yanmasın' sloganıyla Samsun'da ve ilçelerde suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda çalışmalar yapıldı. 30 Eylül tarihinde faaliyetler tamamlanarak proje sonlandırıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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