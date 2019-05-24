2019 Hohhot Grand Prix'sinde Güney ve Kuzey Koreli judokalar fırtına gibi esti
3 saat önce
Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Çin'de düzenlenen 2019 Hohhot Grand Prix'de ilk gün geride kaldı. Turnuvada Güney ve Kuzey Koreli judokalar ilk günü domine etti ve en çok altn madalya kazanan ilk iki ülke oldu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:23
Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Çin
'de düzenlenen 2019 Hohhot Grand Prix'de ilk gün geride kaldı.
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