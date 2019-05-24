Son Dakika Haberleri: 2019 Hohhot Grand Prix'sinde Güney ve Kuzey Koreli judokalar fırtına gibi esti

2019 Hohhot Grand Prix'sinde Güney ve Kuzey Koreli judokalar fırtına gibi esti

3 saat önce

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Çin'de düzenlenen 2019 Hohhot Grand Prix'de ilk gün geride kaldı. Turnuvada Güney ve Kuzey Koreli judokalar ilk günü domine etti ve en çok altn madalya kazanan ilk iki ülke oldu

2019 Hohhot Grand Prix'sinde Güney ve Kuzey Koreli judokalar fırtına gibi esti, System.String[]
Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Çin'de düzenlenen 2019 Hohhot Grand Prix'de ilk gün geride kaldı.

Kadınlar eksi 52 kiloda mücadele eden ve başarılı bir performans göstererek altın madalyaya uzanan son dünya şampiyonu Japon Abe Uta, 'günün kadın sporcusu' unvanını kazandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:23 
Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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