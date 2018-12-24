Son Dakika Haberleri: 2019 için petrol fiyatı beklentileri düştü

2019 için petrol fiyatı beklentileri düştü

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı için 2019 beklentileri 77 dolardan, 69 dolara geriledi.

2019 için petrol fiyatı beklentileri düştü, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı için 2019 beklentileri 77 dolardan, 69 dolara geriledi. Brent'in varili şu sıralar 54 dolar yakınından işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:13 

Ekonomi
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