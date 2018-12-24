2019 için petrol fiyatı beklentileri düştü
1 saat önce
Brent petrolün varil fiyatı için 2019 beklentileri 77 dolardan, 69 dolara geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı için 2019 beklentileri 77 dolardan, 69 dolara geriledi. Brent'in varili şu sıralar 54 dolar yakınından işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:13
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