2019, inşaatta temkinli olma yılı
1 saat önce
KPMG Türkiye'nin İnşaat Sektörel Bakış 2019 raporunda, kırılgan dönem geçiren sektörün 2018'de de daralarak ekonomik büyümeyi sınırladığı belirtildi.
KPMG Türkiye
'nin İnşaat Sektörel Bakış 2019 raporunda, kırılgan dönem geçiren sektörün 2018'de de daralarak ekonomik büyümeyi sınırladığı belirtildi. Son bir yılda verilen teşvikler ve yapılan kampanyalar sektörde kalıcı bir toparlanma başlatmaya yetmedi. Sektör bu yıl daha da temkinli olacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı
Türkiye'nin Maldivleri'ne 300 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Yapılacak
AK Parti, 30 Büyükşehirde Vatandaşın Nabzını Tuttu! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'na Sunuldu
Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım