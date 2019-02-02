Son Dakika Haberleri: 2019, inşaatta temkinli olma yılı

2019, inşaatta temkinli olma yılı

1 saat önce

KPMG Türkiye'nin İnşaat Sektörel Bakış 2019 raporunda, kırılgan dönem geçiren sektörün 2018'de de daralarak ekonomik büyümeyi sınırladığı belirtildi.

2019, inşaatta temkinli olma yılı, System.String[]
KPMG Türkiye'nin İnşaat Sektörel Bakış 2019 raporunda, kırılgan dönem geçiren sektörün 2018'de de daralarak ekonomik büyümeyi sınırladığı belirtildi. Son bir yılda verilen teşvikler ve yapılan kampanyalar sektörde kalıcı bir toparlanma başlatmaya yetmedi. Sektör bu yıl daha da temkinli olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:37 

Türkiye, Ekonomi
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