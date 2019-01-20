Son Dakika Haberleri: 2019 Instagram Makyaj Trendi | En Sevilen Kapatıcıyı Denedim!

2019 Instagram Makyaj Trendi | En Sevilen Kapatıcıyı Denedim!

5 dakika önce

Özellikle Asyalı hanım kızlarımızda gördüğüm bu makyaj trendini sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım severek izlersiniz.

Özellikle Asyalı hanım kızlarımızda gördüğüm bu makyaj trendini sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım severek izlersiniz. Herkese kocaman sarılıyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:12 Kaynak: Youtube

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