2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı - Son Dakika
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2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı

6 saat önce

Havacılık Güvenliği Ağı'nın (ASN) yaptığı istatistiğe göre geçtiğimiz yılın en emniyetli ulaşım aracının uçaklar olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı, System.String[]

Havacılık Güvenliği Ağı'nın (ASN) yaptığı istatistiğe göre geçtiğimiz yılın en emniyetli ulaşım aracının uçaklar olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl ölümle sonuçlanan 20 uçak kazası yaşandı. Dünya genelinde 39 milyon uçuş baz alındığında, kaza oranın iki milyon uçuşta bir ölümle sonuçlanan kaza olmasının, en emniyetli ulaşım araçları olarak uçaklar sonucunu çıkardığına vurgu yapan Uçak Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, "Kaza ve ölüm sayıları açısından gerçekten iyi diyebileceğimiz bir yıl yaşadık" dedi.

Havacılık kazalarına ve emniyet sorunlarına ilişkin güncel bilgiler veren Havacılık Güvenliği Ağı'nın (ASN) yayınladığı istatistiklere göre 2019 yılında toplam 20 ölümcül uçak kazası yaşandı ve bu kazalarda 283 kişi yaşamını yitirdi. İstatistikler, 14 veya daha fazla yolcu taşıyan sivil uçakları içeren dünya çapında tüm ölümcül ticari uçak kazalarına (yolcu ve kargo uçuşları) dayanırken, kazalara rağmen istatistiklere göre en emniyetli ulaşım araçları 2019 yılında da uçaklar çıktı. Dünya genelinde yaklaşık 39 milyon uçuş baz alındığında, kaza oranı neredeyse iki milyon uçuşta ölümcül bir kaza sonucunu ortaya koydu.

2019 YILI EN EMNİYETLİ YEDİNCİ YIL

Yayınlanan istatistiklere göre Boeing 737 MAX kazasına rağmen 2019 yılı, hava ulaşımı şimdiye kadarki en emniyetli yıllardan biri oldu. Kazalarda daha önceki yıllara göre ölüm sayısı azaldı. 2019 yılı ölümcül kazaların sayısı ile yedinci en emniyetli yıl, ölümler açısından ise en emniyetli üçüncü yıl olarak yapılan istatistiklere yansıdı. Havacılık tarihinin en emniyetli yılı 10 kaza ve 44 can kaybıyla 2017 oldu. 13 kaza yolcu uçuşları, 6 kaza ise kargo uçuşları yaptı. 20 kazanın biri ise Avrupa Birliği'ndeki bir havayolu şirketinin uçağı oldu.

"KAZALARA RAĞMEN İYİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR YIL YAŞADIK"

Yayınlanan istatistiklerin, havacılık emniyeti açısından yapılan çalışmaların doğru yönde olduğunu gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Uçak Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, "Boeing 737 MAX kazalarına rağmen, şu anda kaza ve ölüm sayıları açısından gerçekten iyi diyebileceğimiz bir yıl yaşadık. 2019'da ölüm sayısı azaldı. 2019, havacılık tarihinde ölümcül kazalar açısından yedinci en emniyetli yıl, ölümler açısından ise en emniyetli üçüncü yıl oldu. Havacılık tarihinin en emniyetli yılı 10 kaza ve 44 can kaybıyla 2017 olmuştu" dedi.

"EN ÇOK KUZEY AMERİKA'DA KAZA OLDU"

Havacılığın en iyi uygulandığı düşünülen yer olan Kuzey Amerika'da kazaların yarısından fazlasının gerçekleştiğini belirten Dr. Kul, bu konunun göz ardı edilemez olduğuna vurgu yaptı. İstatistikler özellikle geçtiğimiz yıl meydana gelen 20 kazanın 11'inin Kuzey Amerika'da meydana geldiğini, Kanada ve Alaska da beş kaza yaşandığına dikkat çekti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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