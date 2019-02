Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde, TOBB binasında "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı" düzenlendi.Selçuk, buradaki konuşmasında, ülke ekonomisinin son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun geçen beş yılında ciddi risklere maruz kaldığını belirtti.Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirenin güçlenerek geride bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonların da başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini söyledi.Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projelerin ve hamlelerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti.Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya konulan reformlarla, "İş Yapma Kolaylığı" bakımından, Türkiye'nin dünyada 43. sıraya kadar yükseldiğini aktardı."Aktif iş gücü programlarından yaklaşık 3,1 milyon kişi yararlandı" Bakan Selçuk , "2002'de 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızdan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 milyona ulaştı." diye konuştu.Birinci 100 günlük icraatlarının başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 günlük icraatların süratle tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Selçuk, bu kapsamda kolay işverenlik uygulamasının genişletilmesi, aktif iş gücü programlarının yaygınlaştırılması ve yabancı çalışma iznine yurt dışından başvurunun kolaylaştırılması gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Planı'nda olan, 'teşvikten kazancım ne kadar' uygulamasıyla da işverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar inşallah." ifadesini kullandı."Asgari ücret desteğine bu yıl da devam ediliyor"Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 2016'da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti.Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği verildiğini belirtti.Tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da artığına işaret eden Selçuk, "Bakanlık olarak geçen hafta açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek vermekteyiz." diye konuştu.Selçuk, prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenlere 150 milyar liraya yakın destek sağlandığını kaydetti.