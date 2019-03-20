2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı"

Kütahya'da düzenlenen "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı" kapsamında istihdam teşviklerinin tanıtımı yapıldı.

Kütahya'da düzenlenen "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı" kapsamında istihdam teşviklerinin tanıtımı yapıldı.





Vali Ömer Toraman, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasındaki (KUTSO) toplantıda yaptığı konuşmada, kişi başına düşen milli geliri ve yurt içi hasılayı artırabilmek için büyümenin, büyümek için de üretmenin şart olduğunu belirtti.





2019 yılında istihdam seferberliğinin, 21 Ocak'ta Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında başlatıldığını anımsatan Vali Toraman, şöyle konuştu:



"Türkiye geçmişte de benzer istihdam seferberlikleri ilan etti. Çok ciddi neticeler elde etti ve istihdama yönelik teşvik politikalarını çok esnek ve sürekli hale getirdi. İstihdama yönelik ciddi teşvikler verildi. Bu sanayicimizi ve imalatçıları da rahatlattı ama en önemlisi de sosyal meselelerin de önüne geçti. Çünkü insanların çalışmaya, evine ekmek götürmeye ihtiyacı var. Onun için işe ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği bu istihdam seferberliğinde bizim kullandığımız bir slogan var. Biz diyoruz ki, 'Burası Kütahya burada iş var.' Biz burada üretmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla istihdama da devam ediyoruz. Bu fabrikaların mülkiyeti size ait olabilir ama bunlar milli servettir. Ülkelerin milli servetleri vardır. Mülkiyet önemli değil ama o fabrikalar da o milli servetin bir parçasıdır. Dolayısıyla biz bunu ülkemizin geleceğine olan güvenimizin ifadesi olarak söylüyoruz. Biz ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Bunu en iyi hisseden sizler olmalısınız."



Başlatılan istihdam seferberliğinin önemine değinen KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral da şunları kaydetti:





"Eğer biz bu istihdam seferliğini, yani ekonomik seferberliği becerebilirsek, neler kazanacağız. Takdir edersiniz ki, Türkiye'nin üzerinde çok ağır baskılar var. Siyasi baskılar, ekonomik baskılar, son zamanlar da askeri baskılar gündeme geldi. Bunlardan kurtulabilmemiz için öncelikle sağlıklı bir ekonomik sistemin üzerine oturmuş olmamız lazım. Sağlıklı bir ekonomik düzenin yaratılabilmesi de özel sektör ile olacak. Biliyorsunuz artık devlet ekonomiden çekildi. Yani yerel birimlere düşüyor. Onun için ekonomi içinde bulunan bütün paydaşların bu bilinç ile hareket etmelerini ve ekonomik seferberlikte gücü yettiği kadar katkıda bulunmasını çok önemli görüyorum."



Konuşmaların ardından, katılımcılara teşvik paketlerinin tanıtımı yapıldı.

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