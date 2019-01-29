Son Dakika Haberleri: 2019 İzmir Kış Trofesi Çeşme'de Başladı

2019 İzmir Kış Trofesi Çeşme'de Başladı

1 saat önce

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları, 26-27 Ocak tarihlerinde, Çeşme Marina'da 35 teknenin kayıt vermesi ile başladı.

2019 İzmir Kış Trofesi Çeşme'de Başladı, System.String[]
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları, 26-27 Ocak tarihlerinde, Çeşme Marina'da 35 teknenin kayıt vermesi ile başladı.

Kış Trofesi'nin ilk günü şiddetli rüzgar ile başladı. Brifing öncesi tekne sorumluları ve hakem heyeti ile yapılan toplantıda, yeni yarış grupları ve yeni puanlama sistemi konuşuldu. Boğazdaki rüzgarın sert olması ve şiddetli yağmur nedeniyle brifingde, karada tehir ilan edildi. Düzenli aralıklarla yapılan ölçümler sonucunda ilerleyen saatlerde rüzgarın 28-30 knot aralığında devam ettiği görüldü ve ilk gün yarışsız kapandı.

Yarışın ikinci günü, cumartesi'ne göre daha hafif rüzgarlı bir havada başladı. Brifing sonrasında, tekneler coğrafi rotada yarışmak için denize açıldı. Yarış startı öncesinde 2018 Aralık ayında kaybedilen Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Şölen Şen anısına denize çelenk bırakıldı. Zaman zaman 2-3 knotlara düşen değişken rüzgarda yapılan tek yarış sonrasında ekipler yarışı tamamladı.

Yarışın ardından Çeşme Marina Yacht Club'ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları ise 16-17 Şubat tarihlerinde Çeşme'de gerçekleştirilecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Marina, Çeşme, İzmir, Spor
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