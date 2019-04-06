Son Dakika Haberleri: 2019 Judo Grand Prix'inin Açılış Töreni Yapıldı

2019 Judo Grand Prix'inin Açılış Töreni Yapıldı

23 dakika önce

Antalya'da 76 ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2019 Judo Grand Prix'inin açılış töreni yapıldı.

2019 Judo Grand Prix'inin Açılış Töreni Yapıldı, System.String[]
Antalya'da 76 ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2019 Judo Grand Prix'inin açılış töreni yapıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2019 Judo Grand Prix'e katılan tüm ülke delegeleri ve sporculara hoş geldin diyerek, olimpiyat yolunda başarılar diledi.

Antalya'da olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, "Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Birlikte çok önemli sosyal bir projeye imza attık. Burada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca burada bizi mükemmel bir şekilde ağırlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türkiye Judo Federasyonu'na da sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya'nın turistik ve spor alanında dünyada yer almak istediğini belirten Antalya Valisi Münir Karaoğlu, "Judonun ilkokullara kadar inmesi konusunda Dünya Judo Federasyonu ile anlaşma imzalandı. Hafta sonunda birçok farklı branşta dünyanın birçok yerinden 3 bin 500 sporcu Antalya'da bulunuyor. Bu organizasyonu Antalya'da düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu ve Dünya Judo Federasyonu'na teşekkür ediyorum. 2019 Judo Grand Prix'de mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:21 Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/ İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Judo Grand Prix'inin Açılış Töreni Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]