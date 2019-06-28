2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup...
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2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:57 Kaynak: İHA
2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye
, Slovenya
'ya 65-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı. - İSTANBUL
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