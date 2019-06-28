Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup...
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2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup...

11 dakika önce

2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup..., System.String[]
2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:57 Kaynak: İHA
Türkiye, Slovenya, Spor
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