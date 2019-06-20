2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru
1 saat önce
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesinde "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:09 Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya
ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Avrupa
Şampiyonası öncesinde "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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