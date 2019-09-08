Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

35 dakika önce

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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