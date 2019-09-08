2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
35 dakika önce
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:14 Kaynak: AA
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
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