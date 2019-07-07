Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon...
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2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon...

45 dakika önce

2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon..., System.String[]
2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:01 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Spor
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