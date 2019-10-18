2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı 1,12 milyar kişi izledi

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 1,12 milyar kişi tarafından izlendi ve organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası oldu.

FIFA'nın yayımladığı rapora göre 1,12 milyar kişinin izlediği 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, izlenme rekoru kırdı.

ABD'nin, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştığı final maçı ise 260 milyon kişi tarafından canlı izlenerek, turnuva tarihinde en fazla takip edilen mücadele oldu.

Daha önce en çok izlenen turnuva olan Kanada'daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 764 milyon kişi tarafından izlenmişti.