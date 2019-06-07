Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Dünya Kupası: Sayılarla kadın futbolu
BBC
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2019 Kadınlar Dünya Kupası: Sayılarla kadın futbolu

1 saat önce

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası bu akşam Fransa-Güney Kore maçı ile başlıyor.

2019 Kadınlar Dünya Kupası: Sayılarla kadın futbolu, System.String[]

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası bu akşam Fransa- Güney Kore maçı ile başlıyor.

Fransa'daki turnuvaya 24 takım katılıyor.

Kadın futbolu dünya genelinde giderek büyüse ve izleyici sayısı artsa da, kadın futbol takımlarına verilen para ödülleri hala erkeklerinkinin çok altında.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:19 
Güney Kore, Fransa, Spor
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