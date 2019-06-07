2019 Kadınlar Dünya Kupası: Sayılarla kadın futbolu

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası bu akşam Fransa- Güney Kore maçı ile başlıyor.

Fransa'daki turnuvaya 24 takım katılıyor.

Kadın futbolu dünya genelinde giderek büyüse ve izleyici sayısı artsa da, kadın futbol takımlarına verilen para ödülleri hala erkeklerinkinin çok altında.