Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2
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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

49 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinin ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinin ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede Fransa, 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13'lük setlerle Bulgaristan'a üstünlük sağladı ve grup maçlarına galibiyetle başladı.

SALON: ANKARA ARENA Hakemler: Koen Luts, Ilaria Vagni Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Gelin) Bulgaristan: Dimitrova G., Todorova Mira, Paskova, Vasileva, Dimitrova N., Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova) Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13 Süre: 1 saat 59 dakika (24, 24,23, 28, 21)

(İHA)

Bulgaristan, voleybol, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
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