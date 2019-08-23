Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2
Son Dakika Spor Haber

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

1 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinin ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinin ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede Fransa, 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13'lük setlerle Bulgaristan'a üstünlük sağladı ve grup maçlarına galibiyetle başladı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Ilaria Vagni


Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Gelin)


Bulgaristan: Dimitrova G., Todorova Mira, Paskova, Vasileva, Dimitrova N., Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova)


Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13


Süre: 1 saat 59 dakika (24, 24,23, 28, 21) - ANKARA

Bulgaristan, voleybol, Avrupa, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, AEK'i 3-1 mağlup etti
İngiltere'de Osmanlı torunu olarak anılan Başbakan Boris Johnson rahatlığıyla sosyal medyada gündem oldu Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]