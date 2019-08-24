Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3
Son Dakika Spor Haber

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3

29 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Yunanistan, Fransa'ya 12-25, 21-25, 21-25'lik setlerle üstünlük sağladı ve gruptaki ikinci maçında galibiyetle tanıştı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Agnieszka Michlic, Bogdan Laurentiu Stoica


Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L)


Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Oikonomidou, Dioti, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L)


Setler: 12-25, 21-25, 21-25


Süre: 1 saat 13 dakika (18, 28, 27) - ANKARA

Yunanistan, voleybol, Avrupa, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United evinde Crystal Palace'a mağlup oldu
Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea ilk galibiyetini aldı Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]