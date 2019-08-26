2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Sırbistan: 3 - Fransa: 1

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4'üncü günü ilk maçında Sırbistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, Fransa'yı 3-1 mağlup etti ve grupta 3'üncü galibiyetini aldı.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Oleynık Vladimir, Vagnı Ilaria
Fransa: Stojıukovıc Nina, Leblue Juliette, Andela Lean, Dascalu Alexandra, Cazaute Helena (L), Gelın Juliette (L), Gıardıno Amandine, Bauer Christina, Martın Pauline, Gıcquel Luccille, Amandha Marin, Moreels Manon, Ndoye Odette, Caleyron Mall
Sırbistan: Busa Bianka, Popovıc Mina, Boskovıc Tijana, Mıhajlovıc Brankica, Aleksıc Maja, Ognjenovıc Maja (L), Pusıc Teodora, Popovıc Silvija, Lazovıc Katarina, Mırkovıc Sladjana, Veljkovıc Stefana, Bjelıca Ana, Mılenkovıc Bojana, Blagojevıc Jelena
Setler: 25-19, 25-13, 25-17 25-23 - ANKARA