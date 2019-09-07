Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı...
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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı...

1 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı..., System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. - ANKARA

Sırbistan Karadağ, voleybol, Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
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