2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı...
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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. - ANKARA
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor! Beşiktaş Park kırmızı-beyaz! Emre Belözoğlu milli formayla 100. maçına çıktı