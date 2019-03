2019 Kalite ve Verimlilik Yılı Olacak

Aras EDAŞ Yöneticileri, "2019 Kalite ve Verimlilik Yılı Yöneticiler toplantısı'nda bir araya geldi.

Aras EDAŞ Yöneticileri, "2019 Kalite ve Verimlilik Yılı Yöneticiler toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda 2018 yılı değerlendirilirken 2019 yılı için uygulanacak projeler masaya yatırıldı.



Atatürk Üniversitesi ATA TEKNOKENT konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yaşar Babur, Genel Müdürlük ve İl koordinatörleri, birim müdürleri, başmühendis ve şefler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Fikret Akbaş, yöneticiler toplantısının şirketin idari donanımını güçlendirecek, geçmişi değerlendirerek, gelecek için hedef koyacak bir verimlilik ve kalite toplantısı olarak tanımladı.



Aras EDAŞ gibi geniş organizasyonlu şirketler için en kötü durumun verimsizlik olduğunun üzerine duran Genel Müdür Fikret Akbaş, bundan sonraki çalışmalarının temel esasının "Verimlilik" olması gerektiğini ifade etti. Kamu hizmetlerinin en önemli ayağının enerji olduğunu söyleyen Akbaş, verimli olmayan bir kamu hizmetinin ise ayakta kalamayacağını vurguladı.



Ölçemezsen Yönetemezsin



Aras EDAŞ'ın giderek kurumsallaşan, altyapısının ve çalışma performasının her geçen gün sistematik bir şekilde ölçülebilir hale gelen şirket olduğunu söyleyen Fikret Akbaş, Ölçme ve değerlendirmeye çok önem verdiklerini, enerji ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyabilen şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.



Hizmet kalitesinin en önemli parametrelerinden ölçme ve değerlendirme yönteminin şirketlere kazandırdığı misyon doğrultusunda Aras EDAŞ'ın marka değerini Avrupa Standartları seviyesine getirmek için yoğun gayret sarfettiklerine vurgu yapan Fikret Akbaş, bu hedef için iletişim kanallarının yoğun ve aktif kullandıklarını belirterek, "Aras EDAŞ'ın iletişim kanalları 13'e çıktı. Bu kanallar her platformda aktif. Telefon, tablet, web sitesi, sosyal medya ve çağrı merkezi kanallarının 7/24 açık ve aktif. Bizler çağ iletişim çağı iken her kademede ulaşılabilir ve şeffaf yönetim ilkelerimiz ile müşterimize aidiyet hissiyatı kazandırırken, personelimiz ile de bu hissiyatın hassasiyeti üzerinde duruyoruz. "Yöneticiler Toplantımız, hedefler ve değerlendirme amacı taşıdığı kadar personelimizin hareket ve iletişim kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı için sizleri birazdan Sayın Gurbet Altay'ın iletişim eğitimi ile başbaşa bırakacağız. Çünkü bu toplantı aynı zamanda yöneticiler için eğitim toplantısıdır. " diye konuştu.



Aras EDAŞ'ın her biriminin yöneticilerinin sunum yaparak hedeflerini ve taleplerini de anlattığı "Yöneticiler Toplantısı" İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Gurbet Altay'ın verdiği iletişim eğitiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

