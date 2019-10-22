2019 Kartepe Zirvesi için geri sayım
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Kartepe Zirvesi 2019 öncesi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir basın toplantısı düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Kartepe Zirvesi 2019 öncesi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:29
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