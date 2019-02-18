Son Dakika Haberleri: 2019 Kasımpaşa'ya Yaramadı

2019 Kasımpaşa'ya Yaramadı

1 saat önce

Ligde sezonun ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'ya 2019 yılı yaramadı.

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Ligde sezonun ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'ya 2019 yılı yaramadı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarı ligde çıktığı 5 maçtan da puan çıkaramadı. Sezonun ilk yarısına ligde 4'te 4 yaparak başlayan, Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerini evinde deviren Kasımpaşa'da ikinci yarı işler yolunda gitmedi. Devreyi 29 puan toplayıp 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2019 yılında ligde galibiyet yüzü görmedi. Sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e 2-0, Sivasspor'a 3-1, Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Kasımpaşa, son yenilgisini de dün Galatasaray'a karşı evinde 4-1'lk skorla aldı. Ligde ikinci yarı 3 puan sevinci yaşayamayan lacivert-beyazlılar, 2019 yılındaki tek galibiyetini ise Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta evinde Alanyaspor'a karşı oynadığı maçta aldı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, Başakşehir, Kasımpaşa, Güncel
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