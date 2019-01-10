2019 Kış Sezonu Kaş Trendlerine Doğallığın Gücü Damga Vuracak

Her kadının yüz şekli, çeşitli faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Dolayısıyla güzelliğin belirleyici unsuru kaşların belli bir standartta olması mümkün değildir. Ancak doğallığın temele alındığı ve kişinin yüzüne göre tasarlanan kaş trendlerini takip etmek hem çok daha natürel hem de çok daha güncel görünmeyi sağlayacaktır.

KAŞLARINIZIN DOĞALLIĞINI KORUYUN

Minimalizm akımının en büyük gücü doğallık, makyaj uygulamalarında olduğu gibi kaş tasarımında da kendini belli ediyor. Abartılı, aşırı kavisli ve kişiyi olduğundan yaşlı gösteren incecik kaşlar, eski yıllarda kalırken daha kalın ve doğallığı korunmuş kaşlar 2019 yılının en önemli kaş trendi arasında yer alıyor. Bu noktada kişilerin en büyük endişesi ise dökülen ve küsen kaşlara doğal bir görünüm kazandırmak oluyor. Geçmişte yapılan yanlış uygulamalar veya çeşitli hastalıklar sebebiyle küsen, seyrekleşen kaşları tekrar eski görünümüne döndürmek zor olabiliyor. Ancak yeni nesil uygulamalar, bu zorluğu ortadan kaldırarak kişinin yüzüne en uygun kaşı tasarlama imkanı veriyor. Kaş kontür uygulaması ile cilt alt tonuna uygun renkler ve yüz tipi için ideal form belirlenerek tamamen doğal bir görünüm elde ediliyor.

DOKULU KAŞLAR, 2019 YILININ YILDIZI OLUYOR

Doğallıktan doğan dokulu kaşlar, hiç olmadığı kadar trend olmayı başarıyor. Bu kaş stilinin ana temasını boyut, doku ve dolgunluk oluşturuyor. Doğallık prensibine bağlı kalarak doğan dokulu kaşlar, kaşın kendi yapısından yola çıkıyor. Kaş kıllarının belirginliğinin ön planda tutulmasıyla ortaya çıkan dokulu kaşlar, doğal bir şekilde bırakılarak çabasız bir şıklık görünümü kazandırıyor. Bu görünümü elde etmek için makyaj uygulamalarından yararlanmanın kısa vadede çözüm sunduğunu ifade eden Ergül Keskin, kaş kontür uygulaması ile Hollywood yıldızları arasında da giderek artan dokulu kaş modasına ayak uydurulabileceğini ifade ediyor.

TRENDLERE UYARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR

Kaşlarla ilgili birçok akım trend haline gelebilir. Bu noktada kişinin en önemli kıstası yüzüne en yakışan ve doğallığı korunmuş kaş modasına uymak olacaktır. Ancak kişinin yaptıracağı kalıcı uygulamalar için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar mevcuttur. Bunların başında ise her kaş modelinin, her kadın için uygun olmadığıdır. Çünkü yüz imza gibidir; kimi köşeli, çıkık elmacık kemikli bir yüze sahipken kimi insan daha yuvarlak ve hatsız bir çehreye sahip olabilir. Bu durumda kaş tasarımını profesyonel kişilere bırakmak en doğru karar olacaktır.Eğer kişinin göz kapakları düşükse görsel bir illüzyon yaratmak için daha kalkık kaş modelleri tercih edilmeli, çok kavisli kaşlar sert bir görünüm yaratacağından yumuşatılmalı ve daha düz hatlara çevrilmelidir.