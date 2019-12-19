2019 Kuala Lumpur Zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 Kuala Lumpur Zirvesi - Son Dakika

2019 Kuala Lumpur Zirvesi

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin, "Biz kimseyi dışlamıyoruz.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin, "Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Mahathir, bu zirvede din üzerine değil, Müslümanların mevcut durumu üzerine müzakereler yapacaklarını söyledi. Mahathir, "Hepimiz biliyoruz ki Müslümanlar kendi ülkelerinde bir kriz halindedir. Vatandaşlarının ülkelerini terk edip gayrimüslim ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahathir, diğer taraftan bazı Müslümanların birbirlerine karşı şiddet ve zorbalık uyguladığını kaydederek, "Bu sorunların nasıl çıktığını bilmek zorundayız. İç savaş ve bir çok felaketin sebepleriyle başa çıkmalı ve bu sorunları azaltarak dinimizin itibarını onarmalıyız." şeklinde konuştu.

İslam alemindeki sorunların ve sebeplerinin anlaşılmasının önemine işaret eden Mahathir, şöyle devam etti:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı ülkelerin yıkılmış oldukları halde kalkındıklarını gördük. Ama Müslüman ülkelerin çoğu, bırakın kalkınmayı, iyi yönetimi bile başaramadılar. Bu gerçekten bizim dinimiz mi? İslam mı bunlara sebep oluyor? Bu meseleler zirve kapsamında yüksek seviyede birkaç ülke ile birlikte tartışılacak. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Böylece fikirlerimiz ve önerilerimiz kabul görürse zirveden çıkan sonuçları daha büyük inisiyatiflere götürebiliriz."

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Malezya'dan dünya liderlerine seslendi: 5 ülkenin keyfine bırakılan sistem ömrünü tamamladı
Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
13:16 Türkiye İMSAD 4. Gündem Buluşmaları - Son Dakika
13:15 Sultangazi'de liselilerin "Yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
13:14 Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? - Son Dakika
13:14 Polis memuru, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldürdü - Son Dakika
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
13:10 Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza - Son Dakika
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 13:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 Kuala Lumpur Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]