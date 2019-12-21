2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA - Son Dakika

2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA

6 saat önce

Malezya'nın Perak eyaleti Kralı Sultan Nazrin Muizzuddin Şah, İslam dünyasındaki mülteci sorununa dikkati çekerek, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Malezya'nın Perak eyaleti Kralı Sultan Nazrin Muizzuddin Şah, İslam dünyasındaki mülteci sorununa dikkati çekerek, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi, kapanış töreni ile sona erdi.

Sultan Nazrin, kapanışta yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki mülteci sorununa değindi. Müslüman ülkelerin genel olarak mülteciler için yeterli adımları atmadığını vurgulayan Sultan Nazrin, mültecilere yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Sultan Nazrin, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde savaştan ve baskıdan kaçan milyonlarca mültecinin, uzun yıllar sürecek çözümleri bekleyemeyeceğini belirten Sultan Nazrin, "Onların mücadelesi çok basit bir şekilde hayatta kalmaktan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Sultan Nazrin, Suriyeli mültecilerin dramına değinerek, Türkiye ve Lübnan gibi ülkeler dışında Müslüman ülkelerin Suriyelilere yardım etmediği gerçeğinin altını çizdi.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:21 Kaynak: AA
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