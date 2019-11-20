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2019 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk sıralarda hangi şirketler var?
6 saat önce
Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı
Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:19
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