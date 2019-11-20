Son Dakika Haberleri: 2019 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk sıralarda hangi şirketler var?
Son Dakika Ekonomi 2019 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk sıralarda hangi şirketler var? - Son Dakika Ekonomi

2019 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk sıralarda hangi şirketler var?

6 saat önce

Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı

2019 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk sıralarda hangi şirketler var?, System.String[]

Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.


Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:19 
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