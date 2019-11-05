2019 Masters'ların büyük üçlüsü: Nadal, Djokovic, Medvedev

16 yıl sonra ilk defa, bir sezon içinde hiçbir tenisçi ikiden fazla Masters turnuvası kazanamadı. En son böylesi eşit bir dağılım 2003 yılında görülmüştü. Son 15 sezondur en az bir raket, üç Masters birden kazanıyordu. Her ne kadar Grand Slam’lerde Büyük Üçlü dominasyonu yaşansa da, Grand Slam’lerin bir alt katı olan Masters’larda daha adil bir dağılım görmek mümkündü.

2019 yılında dokuz Masters’ı altı tenisçi arasında paylaştı. Bu altı ismin üçü ikişer turnuva kazandılar: Rafael Nadal, Roma ve Montreal’de; Daniil Medvedev, Cincinnati ve Şangay’da; Novak Djokokovic ise Madrid ve Paris’te galip geldi. Bu üçlü, sezonun ilk üç Masters’ında zirvede yer alamamıştı. Dominic Thiem, Indian Wells’te kariyerinin ilk Masters’ını finalde Roger Federer’i yenerek kazandı. Federer, o finalden iki hafta sonra Miami’de zafere ulaştı. Monte-Carlo’da ise Fabio Fognini, Masters şampiyonluğunu yaşıyordu.

Indian Wells: Dominic Thiem

Sezon başındaki bu Masters’ta birçoklarına göre sürpriz yaşandı. Thiem’in, yılın ilk Masters’ını kazanması tenis kamuoyunda pek beklenmiyordu. Thiem, daha önce bu turnuvada çeyrek finalin ötesini görememişti.

Finalde Thiem-Federer kapışması vardı. İlk set 3-6 ile Federer’e gitse de Avusturyalı raket ikinci seti 6-3 ile kazanarak maçı final setine götürdü. Final setinde ise gülen taraf 7-5 ile Thiem oldu. Federer, bu son iki setten önce turnuvada set dahi kaybetmemişti. Thiem böylelikle yeni koçu Nicolas Massu ile turnuvadan yalnızca bir ay önce başlayan iş birliğinin ilk meyvesini alıyordu.

Miami: Roger Federer

Indian Wells finalinde Thiem’e beklenmedik şekilde kaybeden Majesteleri, Miami’de hata yapmadı ve kariyerinin 28. Masters zaferine ulaştı. Üstelik ikinci turda Radu Albot’a kaybettiği set dışında tüm maçlarını 2-0 galip tamamlayarak bu kupayı aldı Federer.

Son 32’de Filip Krajinovic’i, son 16’da Daniil Medvedev’i geçen İsviçreli raket; çeyrek finalde Kevin Anderson’ı, yarı finalde ise Denis Shapovalov’u geçerek finale yürüdü Finalde ise rakip John Isner’di. Isner finalde ayağından bir sakatlık yaşayınca, işler Federer için kolaylaştı ve 6-1 ve 6-4 ile kazanan Majesteleri oldu.

Monte-Carlo: Fabio Fognini

2019 Monte-Carlo, tenisin zirvesindeki isimlerin hayal kırıklığı yaşadığı bir edisyon oldu. Daha önce 2013 ve 2015’te Djokovic, 2014’te Stan Wawrinka kazanmıştı bu turnuvayı. Rafa Nadal ise 11 kez kazanarak büyük bir dominasyon yaratmıştı. Ancak 2019 edisyonu, hiç de halefleri gibi geçmedi. Djokovic çeyrek finalde Medvedev’e mağlup olurken, Nadal ise yarı finalde Fognini’ye yeniliyordu.

Fognini’nin finalde olması sürprizdi. Ancak rakibi Dusan Lajovic’in finalde olması daha büyük bir sürprizdi. Son zamanların en beklenmeyen Masters finali oluşmuştu. 31 yaşındaki İtalyan raket Fognini, rakibini 7-5 ve 6-1 ile geçerek kariyerinin en büyük zaferini kazandı. 1968’den bu yana Monte-Carlo’da şampiyon olan ilk İtalyan oldu.

Madrid: Novak Djokovic

Son üç Grand Slam şampiyonu, dünya bir numarası... Djokovic, Madrid’e bu unvanlarla geliyordu ancak sezonun ilk üç Masters turnuvasında umduğunu bulamamıştı. Indian Wells’te üçüncü turda, Miami’de dördüncü turda, Monte-Carlo’da ise çeyrek finalde elenmişti. Ancak Madrid’de işler farklı bir şekilde gelişti.

Djoker, turnuvada tek set dahi kaybetmedi ve kariyerinin 33. Masters şampiyonluğunu elde etti. Yarı finalde Thiem’i 7-6’lık iki setle geçen Sırp raket; finalde, önceki akşam Nadal’ı yenen Stefanos Tsitsipas’ı 6-3 ve 6-4 ile mağlup ediyordu.

Roma: Rafael Nadal

Toprak kort sezonu Nadal için çok iyi başlamamıştı ve Roland Garros öncesi Rafa fanları endişeleniyordu. Monte-Carlo’daki Fognini ve Madrid’deki Tsitsipas mağlubiyetleri bu endişeyi yaratan faktörlerdi. Hatta bazıları, Nadal’ın toprak kort hakimiyetinin zayıfladığını dahi iddia ediyordu.

Söz konusu iddianın sahipleri tabii ki yanılıyordu. İspanyol raket Roma’da finale dek set kaybeden ilerledi. Finalde rakip Djokovic’ti. İlk seti 6-0’la, Djoker’e oyun bile vermeden geçen Nadal, ikinci seti 4-6 kaybetse de final setinde rakibine yalnızca bir oyun verdi ve Roma’da üst üste ikinci, toplamda dokuzuncu kez şampiyon oldu.

Montreal: Rafael Nadal

Wimbledon ile Amerika Açık arasındaki ilk Masters için Kanada’nın doğusunda, Montreal’deydik. Wimbledon’ın yorgun finalistlerinden Federer ve Djokovic bu turnuvaya katılmamayı tercih ettiler.

Nadal, sezonun ikinci Masters’ını kazanmak için bu eksiklikleri iyi değerlendirdi. Yalnızca bir set -çeyrek finalde Fabio Fognini’ye- kaybeden Nadal, finalde yükselen yıldız Daniil Medvedev’i 2-0 ile geçip Roma’nın ardından Montreal’de de kazanan isim oldu.

Cincinnati: Daniil Medvedev

Wimbledon sonrası Washington ile Montreal’de finale yükselen ve çok formda olan bir Medvedev, turnuvanın favorilerinden biriydi. Nadal bu turnuvaya katılmamış, Federer ise üçüncü turda elenmişti.

Yarı finalde Medvedev’in rakibi dünya bir numarası Djokovic’ti. Sırp raketi 3-6, 6-3 ve 6-3’lük üç setle geçti 23 yaşındaki Medvedev. Finalde rakip Belçikalı David Goffin’di. İki setlik final sonucu kazanan ve kariyerinin ilk Masters şampiyonluğunu yaşayan isim Daniil Medvedev oldu.

Şangay: Daniil Medvedev

Cincinnati’yi kazandıktan sonra Amerika Açık’ta finale yükselen Medvedev, New York’taki finalde Nadal’a mükemmel bir mücadele sonunda 3-2 kaybetmişti. O turnuvadan sonra kendi evinde, St. Petersburg Açık’ta da kazanan Medvedev, çok formda bir şekilde Şangay’a geldi.

Federer ve Djokovic çeyrek finalde, Nadal ise yarı finalde Şangay Masters’a veda ettiler. Finalde tenis dünyasının en formda ismi Medvedev’in rakibi Alexander Zverev oldu. Zverev’i iki sette geçen Rus raket, kariyerinin ikinci Masters’ını da kazanarak yükselişini sürdürüyordu.

Paris: Novak Djokovic

Paris’te kral, dört yıllık aranın ardından yine Novak Djokovic oldu. Djoker, kariyerinde 12. kez katıldığı Paris Masters’ta beşinci kez kupaya uzandı. Bu yolculukta hiçbir rakibi Sırp raketten tek bir set dahi çalmayı başaramadı.

Finalde rakip Kanadalı Denis Shapovalov’du. İki sette de rakibinin birer servisini kıran Djoker, pek zorluk çekmeden yılın son Masters turnuvasında kazanan isim oldu.