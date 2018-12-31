Son Dakika Haberleri: 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

1 saat önce

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de, System.String[]
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesine ilişkin kanuna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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