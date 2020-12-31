2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

31.12.2020 11:45
2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 978 milyar 569 milyon 400 bin 796 lira 47 kuruş, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 104 milyar 640 milyon 636 bin 329 lira 38 kuruş, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri ise 6 milyar 89 milyon 660 bin 848 lira 42 kuruş olarak gerçekleşti.

2019 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1 trilyon 26 milyon 856 bin 135 lira 4 kuruş oldu.

Genel bütçenin gelirleri 852 milyar 407 milyon 709 bin 894 lira 57 kuruş, özel bütçeli idarelerin gelirleri 20 milyar 924 milyon 633 bin 443 lira 61 kuruş öz gelir, 85 milyar 829 milyon 453 bin 388 lira Hazine yardımı olmak üzere toplam 106 milyar 754 milyon 86 bin 831 lira 61 kuruş, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 662 milyon 728 bin 706 lira 59 kuruş öz gelir, 96 milyon 603 bin lira Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 759 milyon 331 bin 706 lira 59 kuruş olarak gerçekleşti.

2019 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 875 milyar 279 milyon 585 bin 705 lira 11 kuruş oldu.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 126 milyar 161 milyon 690 bin 901 lira 90 kuruş gider fazlası, özel bütçeli idarelerin 2 milyar 113 milyon 450 bin 502 lira 23 kuruş gelir fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumların 669 milyon 670 bin 858 lira 17 kuruş gelir fazlası gerçekleşti.

2019 yılı borçları

2019'da net bütçe gider fazlası 124 milyar 747 milyon 270 bin 429 lira 93 kuruş oldu.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 992 milyon 648 bin 984 lira 40 kuruş, özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 591 milyon 13 bin 548 lira 96 kuruş ödeneği ertesi yıla devredildi.

2019 yılı sonu itibarıyla 755 milyar 51 milyon 843 bin 19 lira 13 kuruş kısa, orta ve uzun vadeli devlet iç borcu, 572 milyar 89 milyon 579 bin 942 lira 67 kuruş devlet dış borcu, 114 milyar 403 milyon 939 bin 853 lira 88 kuruş Hazine garantili borç bulunuyor.

Gazete, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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