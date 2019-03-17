Son Dakika Haberleri: 2019 Model Neler Götürüyor? - Samsung Galaxy Buds İncelemesi

2019 Model Neler Götürüyor? - Samsung Galaxy Buds İncelemesi

1 saat önce

Yeni Galaxy Buds ile Gear IconX kulaklıkları karşılaştırıyor, 2017, 2018 ve 2019 model kablosuz kulaklıkların farklarına, getirdiklerine ve götürdüklerine yakından bakıyoruz.

Yeni Galaxy Buds ile Gear IconX kulaklıkları karşılaştırıyor, 2017, 2018 ve 2019 model kablosuz kulaklıkların farklarına, getirdiklerine ve götürdüklerine yakından bakıyoruz. İnceleme tamamlandıktan sonra fiyatı ortaya çıkan Galaxy Buds 2019, yayın tarihinde 800 TL fiyat ile satılıyor. Bu beklediğimizden daha iyi olsa da yine de halen istediğimiz seviyede değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:12 Kaynak: Youtube

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