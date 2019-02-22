Son Dakika Haberleri: 2019 Motobike İstanbul Kapılarını Açtı

2019 Motobike İstanbul Kapılarını Açtı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapıldı....The post 2019 Motobike İstanbul kapılarını açtı appeared first on Carmedya.

2019 Motobike İstanbul Kapılarını Açtı, System.String[]
CARMEDYA.COM - Motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın
açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili Kenan
Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye
Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından
yapıldı.



Heyecana ortak oldular

Motobike Istanbul 2019'un ana sponsoru madeni yağ sektörünün
markalarından olan MOTUL olurken, Garanti Bankası fuarın Platinum Sponsoru,
Aytemiz Fuar Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, Super FM Radyo Sponsoru,
KTM ise Gösteri Sponsoru oldu. Ziyaretçilere ve sektöre hazırladıkları
aktiviteler ve sundukları hizmetlerle fuara değer katan sponsorlar, dört gün
boyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak olacak.



Prestijli markaların fuarı

Bu yıl 11. kez kapılarını açan Motobike Istanbul yine en
prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi.
Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük
ilgi gösterdi. Dört gün boyunca devam edecek fuarda motosiklet tutkunları; BMW,
Ducati, Honda, Harley Davidson, Triumph, Yamaha, Vespa, KTM, Kral, Kuba, CF
Moto, Volta, SYM, Bajaj, Polaris, Citycoco, Moto Gusto, Husqvarna, Yuki ve daha
birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakalayacak.

Unutulmaz deneyimler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da seminer ve gösteri programları
ile Motobike Istanbul ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Açılış günü
motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat ve Onur Duva, fuar
boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya
devam edecek. "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin yer
alacağı yoğun bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul'da
ziyaretçileri bekliyor. Güvenli sürüş eğitimleri, kış rotaları, Motovloggerlar
ile söyleşiler "Motobike Academy" kapsamında yer alacak konuların bazıları.



Sektörün ileri gelenleri burada

Dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet sektöründen Kerem A
Hero, Serkan Özbay, Ersoy Akkartal, Kemal Tuğrul Sümer, Asil Özbay, Erkin
Yeşil, İlayda Yağmur Yılmaz, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, Süren
Bayan, Gülşah Merve Yüksel, Ömer Faruk Toprak, Murat Çopur, Yahya Dai, Buket
Doran, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Emre Sen, Burak Ersöz, Özge Öztimur gibi
önemli konuklar Yigit Top'un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşmaya devam
edecek. Ayrıca, Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekler Toprak Razgatlıoğlu,
Deniz ve Can Öncü kardeşler ile canlı video konferansı yapılacak. Cumartesi
günü saat 11: 30'da ise "Altın Elbiseli Adam" Barkın Bayoğlu'nu anma programı
gerçekleşecek.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:56 

Motosiklet, İstanbul, Otomobil
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