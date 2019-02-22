2019 Motobike İstanbul Kapılarını Açtı

CARMEDYA.COM – Motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapıldı....The post 2019 Motobike İstanbul kapılarını açtı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.



Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın

açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili Kenan

Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye

Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından

yapıldı.







Heyecana ortak oldular



Motobike Istanbul 2019'un ana sponsoru madeni yağ sektörünün

markalarından olan MOTUL olurken, Garanti Bankası fuarın Platinum Sponsoru,

Aytemiz Fuar Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, Super FM Radyo Sponsoru,

KTM ise Gösteri Sponsoru oldu. Ziyaretçilere ve sektöre hazırladıkları

aktiviteler ve sundukları hizmetlerle fuara değer katan sponsorlar, dört gün

boyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak olacak.







Prestijli markaların fuarı



Bu yıl 11. kez kapılarını açan Motobike Istanbul yine en

prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi.

Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük

ilgi gösterdi. Dört gün boyunca devam edecek fuarda motosiklet tutkunları; BMW,

Ducati, Honda, Harley Davidson, Triumph, Yamaha, Vespa, KTM, Kral, Kuba, CF

Moto, Volta, SYM, Bajaj, Polaris, Citycoco, Moto Gusto, Husqvarna, Yuki ve daha

birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakalayacak.



Unutulmaz deneyimler



Her yıl olduğu gibi bu yıl da seminer ve gösteri programları

ile Motobike Istanbul ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Açılış günü

motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat ve Onur Duva, fuar

boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya

devam edecek. "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin yer

alacağı yoğun bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul'da

ziyaretçileri bekliyor. Güvenli sürüş eğitimleri, kış rotaları, Motovloggerlar

ile söyleşiler "Motobike Academy" kapsamında yer alacak konuların bazıları.







Sektörün ileri gelenleri burada



Dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet sektöründen Kerem A

Hero, Serkan Özbay, Ersoy Akkartal, Kemal Tuğrul Sümer, Asil Özbay, Erkin

Yeşil, İlayda Yağmur Yılmaz, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, Süren

Bayan, Gülşah Merve Yüksel, Ömer Faruk Toprak, Murat Çopur, Yahya Dai, Buket

Doran, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Emre Sen, Burak Ersöz, Özge Öztimur gibi

önemli konuklar Yigit Top'un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşmaya devam

edecek. Ayrıca, Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekler Toprak Razgatlıoğlu,

Deniz ve Can Öncü kardeşler ile canlı video konferansı yapılacak. Cumartesi

günü saat 11: 30'da ise "Altın Elbiseli Adam" Barkın Bayoğlu'nu anma programı

gerçekleşecek.



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